ماتفيينكو تؤكد أن انسحاب روسيا من المنظمات الدولية غير وارد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

نفت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو نية روسيا الانسحاب من منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية.



وصرحت ماتفيينكو في مقابلة مع تاس على هامش منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي: "ليس هناك حديث عن انسحاب روسيا من منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية حتى الآن".

وأشارت إلى وجود بعض التساؤلات حول عمل هذه المنظمات، وأنه لم تتم مناقشة انسحاب روسيا من منظمة التجارة العالمية، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة الصحة العالمية بعد، لكن لا يزال هناك عدد من الأسئلة حول عملهم.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا بحاجة إلى عضوية هذه المنظمات، قالت ماتفيينكو: "يفقد عدد من المنظمات الدولية الأهداف والغايات القانونية التي تم إنشاؤها من أجلها، وتواجه مثل هذا الضغط الهائل، هذا هو الأساس بالنسبة لنا لتدقيق أنشطة هذه المنظمات، والأهم بالنسبة لنا معاني وفرص العمل".

وقالت: "لطالما بقيت معاني التعاون، والفرص، ومساحة الحوار، فإننا بالطبع سنواصل التفاعل وستستمر الحياة".