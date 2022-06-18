حريق في مصنع للبتروكيماويات بالصين.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة سنوبك شنغهاي للبتروكيماويات بالصين أن حريقا اندلع في أحد مصانع الشركة في شنغهاي في وقت مبكر اليوم السبت.



وأشارت إلى أنه تمت السيطرة على الحريق، فيما لم يعرف على الفور ما إذا كان الحريق قد أسفر عن وقوع إصابات.

وشوهدت نيران مستعرة تجتاح جزءا من مصنع مترامي الأطراف تنبعث منها أعمدة من الدخان الأسود الكثيف في مقطع فيديو نشرته صحيفة شنغهاي ديلي الحكومية المدعومة من الدولة على تويتر.

وقالت شركة سينوبك في منشور على حسابها الرسمي على موقع ويبو إن الحريق "تمت السيطرة عليه بشكل فعال" وإنها كانت تجري عملية "حرق وقائي".

ونوهت إلى أنها تراقب أيضا المركبات العضوية المتطايرة وتأثيرها على منافذ مياه الأمطار، ولم يتم اكتشاف أي تأثير على البيئة المائية المحيطة.