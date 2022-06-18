سماع دوي سلسلة انفجارات في العاصمة الأفغانية كابول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

سمع دوي سلسلة انفجارات في العاصمة الأفغانية كابول صباح اليوم السبت.



بدوره، أوضح مسؤول في أحد المعابد أن انفجارا وقع في معبد للسيخ في العاصمة الأفغانية كابول، ولكن لم يتضح بعد إن كان قد أسفر عن سقوط ضحايا.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" عن مسؤول أمني في حركة طالبان تأكيده وقوع انفجارات في شمال غرب كابول من دون الإشارة إلى تفاصيل الحادث والخسائر.

والأسبوع الماضي، انفجرت سيارة مفخخة في شرق العاصمة الأفغانية كابول، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى، وفقاً لما ذكرت وكالة أنباء "آماج نيوز" الأفغانية.

وقالت الوكالة الأفغانية إن سيارة مفخخة انفجرت في منطقة شرق العاصمة كابول أسفرت عن سقوط 6 قتلى فيما أصيب عدد آخر بجروح.

ولم تكشف الوكالة أو حركة طالبان عن طبيعة الهجوم الذي وقع في شرق العاصمة كابول، فيما إذا كان يستهدف عناصر من الحركة التي تسيطر على البلاد منذ أغسطس/آب الماضي.

ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.