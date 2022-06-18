شكرا لقرائتكم خبر عن «غوتيريش»: ثورة الطاقات المتجددة تبدأ الآن والموارد لا حصر لها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من النمو اللامتناهي القائم على النموذج الاقتصادي العالمي الحالي باستخدام كمية محدودة من الموارد ، مثل الوقود الأحفوري، الذي يؤدي إلى ضربة مستمرة في التضخم المناخي .

وأكد غويتريش في كلمته خلال منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ المنعقد حالياً في واشنطن، على أنه يمكن تحقيق استقرار الأسعار واستدامة النمو إذا تم إعطاء الأولوية لمصادر الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أنها تساعد في تقليل انبعاثات الكربون ودعم أمن الطاقة.

وقال: إن حل النمو كان واضحا، ولدينا موارد غير محدودة في متناول اليد عندما يتعلق الأمر باحتياجات الطاقة - الرياح والشمس والمد والجزر كل ذلك لا ينفد، إذا تمكنا من استبدال الوقود الأحفوري الملوث والمحدود بنجاح بموارد متجددة لا حصر لها، يمكننا أن نجعل معادلة الطاقة منطقية.

وأشار إلى أن أزمة المناخ هي الحالة الطارئة الأولى، حاثاً الحكومات على إنهاء عصر الوقود الأحفوري، حيث إن ثورة الطاقات المتجددة تبدأ الآن.