شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية النواب": اتفاق "النقد العربى" يدعم الحكومة فى تجاوز تداعيات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس النواب، فى جلسته الثلاثاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 198 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق عقد قرض تعويضي بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي بمبلغ 87.7 مليون دينار عربي حسابي المعادل لحوالي مبلغ 373 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في تجاوز التداعيات والآثار السلبية التي فرضتها جائحة كورونا والموقع بتاريخ 26/1/2022

وذكر تقرير اللجنة المشتركة عن لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز جهود الحكومة المصرية في تجاوز التداعيات والآثار السلبية التي فرضتها جائحة كوفيـد-19؛ وذلك في إطار المساعي المستمرة التي يبذلها البنك المركزي المصري لتجاوز تلك التداعيات، وتوفير الموارد المالية من النقد الأجنبي اللازمة لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للدولة، ولدعم الموقف الكلي لميزان المدفوعات المصري وإصلاح أية اختلالات فيه.

ورأت اللجنة المشتركة، أن الاتفاق المعروض يعمل على تجاوز تداعيات وباء "كوفيد -19"، وتوفير الموارد المالية بالنقد الأجنبي اللازمة لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للدولة وتعزيز جهود الحكومة المصرية في تجاوز التداعيات والآثار السلبية التي فرضتها جائحة "كوفيد-19".