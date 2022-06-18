شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص في إطلاق نار أمام كنيسة بألاباما جنوب أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - قتل شخص وأصيب 2 بإطلاق نار أمام كنيسة في فيستافيا هيلز بألاباما جنوب الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت شرطة المدينة، موضحة أنها احتجزت مشتبهاً به

وأفادت شرطة فيستافيا هيلز على صفحتها بفيسبوك بأن ثلاثة أشخاص في كنيسة "سانت ستيفن" أصيبوا برصاص، وأردفت "للأسف توفي أحد الضحايا متأثراً بجروحه. هناك ضحيتان في مستشفى محلي يتلقيان العلاج".

وأكدت أنها احتجزت مشتبهاً به، وأنه "لا يوجد تهديد إضافي" للمدينة.

ووقع إطلاق النار أمام الكنيسة بعد الساعة (23,00 بتوقيت غرينتش) خلال تنظيم مأدبة طعام، وفقاً لموقع سانت ستيفن الإلكتروني.

وأثارت عمليات إطلاق النار الجماعي المتكررة غضباً واسعاً في الولايات المتحدة، حيث تدعم غالبية السكان تشديد قوانين الأسلحة، لكن معارضة الكثير من المشرعين والناخبين الجمهوريين كانت منذ فترة طويلة عقبة أمام إقرار تغييرات كبيرة.