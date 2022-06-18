شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تسجل نحو 20 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت كوريا الشمالية اليوم السبت أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد19-) انخفض إلى نحو 20 ألف إصابة جديدة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ القول إن أكثر من 20 ألفا و360 شخصا ظهرت عليهم أعراض الحمى خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولم يقدم المركز أي معلومات بشأن تسجيل أي وفيات إضافية. وكانت كوريا الشمالية قد سجلت حتى الأربعاء الماضي 73 حالة وفاة.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الحمى المسجلة منذ أواخر نيسان/أبريل أكثر من 6ر4 مليون حالة، تعافى منها 56ر4 مليون شخص، ويعالج ما لا يقل عن 36 ألفا و390 شخصا.

وكانت حصيلة حالات الحمى اليومية في البلاد في اتجاه هبوطي بعد أن بلغت ذروتها عند أكثر من 392 ألفا و920 إصابة في 15 أيار/مايو.

وفي 12 أيار/مايو، كشفت كوريا الشمالية عن أول حالة إصابة بكوفيد 19 بعد أن ادعت أنها خالية من فيروس كورونا لأكثر من عامين.