عضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين: التنسيقية أضحت نموذجا ملهما للأجيال القادمة

القاهرة - سامية سيد - قال حسام الدين محمود، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية تحتفل فى عيدها الرابع بمرور أعوام مليئة بالإنجازات التى حققها شباب من مختلف التيارات السياسية، مضيفا: "حيث تنوعنا الذى يعد نقطة قوة تجمعنا وتوحدنا على أرضية واحدة وهى مصلحة الوطن، أرست فيه التنسيقية قواعد للعمل السياسى، قوامها احترام الرأى والرأى الآخر".

وأضاف حسام الدين محمود فى مقال له نشر على موقع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان: "التنسيقية.. أربع سنوات فى القمة"، أن شباب التنسيقية اجتمعوا على حب الوطن وهدف البناء والتقدم بمصر وشعبها، مشيرا إلى أن التجربة العظيمة كانت محط أنظار الجميع لما تفردت به من أعمال أثرت فى العمل السياسى، وحركة تمكين للشباب لم تكن مسبوقة فى تاريخ مصر.

وتابع: "مسار التزمت فيه التنسيقية على تنمية الحياة السياسية والعمل المشترك، انطلاقاً من الإيمان بالحوار بين القوى والتيارات المختلفة وإعلاءً للمصلحة الوطنية من أجل رفعة الوطن وتقدمه، محطات عديدة خلال السنوات الأربع قدمت فيهم التنسيقية العديد من الأوراق والملفات والحملات والمبادرات، فضلاً عن المشاركة القوية والفاعلة فى ورش العمل وجلسات المؤتمرات الوطنية ومنتدى شباب العالم فى نسخه الاربعة، حيث كان لشباب الاحزاب والسياسيين تمثيل شهد به الجميع فى مختلف الموضوعات والقضايا السياسية المحلية والإقليمية والدولية، ما جعلها مفرغة للكوادر السياسية ورقم فاعل فى الحياة السياسية المصرية، وهو ما جعلها تكسب ثقة القيادة السياسية وتعيين نماذج من اعضائها الشباب فى المواقع التنفيذية والتشريعية والإدارية، حيث تم تعيين 6 من أعضاء التنسيقية نوابًا للمحافظين دعمًا لمزيد من العمل والجهد والاستثمار فى الطاقات الشبابية".

وأردف:" وكذا على الجانب التشريعى فقد خاضت التنسيقية معركة الانتخابات فى مجلسى النواب والشيوخ وحصلت التنسيقية على 48 مقعدًا بالانتخاب والتعيين، وحركة تمكين واسعة فى الهيئات الإدارية والتنفيذية، هذا العصر الذهبى للشباب المصرى تنطلق فيه التنسيقية نحو عام جديد ملئ بالإنجازات المتعددة نحو القضايا المختلفة، تقدم فيه التنسيقية إسهامات جديده نحو بناء الجمهورية الجديدة التى تحمل أحلام المصريين، عازمين فيه على تقديم كل الجهود لاستمرار نجاح التجربة وتميزها، لتصبح شعاع الأمل للأجيال القادمة فى وطن يتسع للجميع ويبنى بالعمل والأمل، ويأتى العام الخامس للتنسيقية لنجدد فيه القسم نحن أعضاء التنسيقية بأن نحافظ على اختلافنا من أجل مصلحة مصر وشعبها العظيم".

ووجه حسام الدين محمود، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر والتقدير والامتنان للقيادة السياسية، الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه ومساندته لشباب مصر وترسيخ مفهوم لدى الشباب أن الأحلام لا تسقط بالتقادم وأننا نستطيع أن نحقق أحلامنا، والذى أكدته حركه تمكين الشباب، تلك الفرصة التى اتيحت لهذا الجيل ليصبحوا جزء كبير من حركة البناء والتنمية لمصرنا، حتى أضحت التنسيقية نموذجا ملهما للأجيال القادمة ونموذجا يحتذى به شباب العالم الذى يلتقى بشباب مصر ويشاهد التجربة، أن الوطن يتسع للجميع وان بناء الوطن مسئولية يجب ان يتشارك فيها الجميع.