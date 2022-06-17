بايدن: على الاقتصادات الكبرى مضاعفة الجهود لمكافحة تغير المناخ وتحسين أمن الطاقة

17 يونيو , 2022
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب).
دعا الرئيس الأميركي جو بايدن الصين والاقتصادات الكبرى الأخرى اليوم الجمعة إلى مضاعفة جهودها لمكافحة تغير المناخ وتحسين أمن الطاقة محذراً من أن غزو روسيا لأوكرانيا زاد الحاجة إلى عمل عاجل.
وفي ثالث تجمع افتراضي لمنتدى الاقتصادات الكبرى برئاسته، حث بايدن الدول على الإسراع بخفض انبعاثات الميثان وتبني أهداف طموحة صوب إنتاج مركبات بدون انبعاثات والعمل على تطوير الشحن العالمي.
ودعا بايدن هذه الدول أيضاً إلى إنفاق 90 مليار دولار في المجمل للإسراع بتسويق التكنولوجيات النظيفة وتطوير الأسمدة التي تخفض الانبعاثات الزراعية وتعزز الأمن الغذائي.
وقال بايدن للزعماء المشاركين في أعمال المنتدى الافتراضي «أشعل غزو روسيا الوحشي وغير المبرر لدولة أوكرانيا أزمة طاقة عالمية وضاعف الحاجة إلى تحقيق الأمن والاستقرار للطاقة على المدى الطويل».
وأضاف أن من الضروري العمل معاً من أجل تخفيف آثار الحرب التي رفعت أسعار الغذاء والطاقة على مستوى العالم.
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