ويكيليكس: قرار تسليم أسانج «يوم مظلم لحرية الصحافة»

17 يونيو , 2022 جوليان أسانج (أ ف ب). دان موقع ويكيليكس الجمعة توقيع وزيرة الداخلية البريطانية قرار تسليم مؤسسها جوليان أسانج للولايات المتحدة معتبرا أنه «يوم مظلم لحرية الصحافة»، وأعلن أنه سيستأنف القرار. وكتب ويكيليس على تويتر «وافقت وزيرة الداخلية البريطانية (بريتي باتيل) على تسليم ناشر ويكيليكس جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة حيث قد يواجه حكماً بالسجن لمدة 175 عاماً». وأضاف أنه «يوم مظلم الصحافة وللديموقراطية البريطانية وسيتم استئناف القرار».

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