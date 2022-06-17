النفط نحو هبوط حاد في الأسعار

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 6.69 دولار لتبلغ عند التسوية 113.12 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 8.03 دولار لتبلغ عند التسوية 109.56 دولار للبرميل.

وانخفضت أسعار النفط أكثر من 5% إلى أدنى مستوى لها منذ 3 أسابيع مدفوعة بتراجع العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة في الوقت الذي عزز فيه رفع البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة المخاوف بشأن حدوث تباطؤ اقتصادي حاد.



ويتجه خام برنت إلى تسجيل أول انخفاض أسبوعي له منذ 5 أسابيع في حين يتجه الخام الأمريكي نحو أول تراجع له منذ 8 أسابيع مع تزايد المخاوف من احتمال أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى حدوث ركود.

وساعدت هذه المخاوف في الضغوط التي أدت إلى هبوط العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة أكثر من 7% مع قلق المحللين من أن تبدأ أسعار البنزين المرتفعة في التأثير على الطلب على الوقود.

ووفقا لرويترز، قالت مجموعة السيارات (إيه.إيه.إيه) إن سعر السولار سجل ارتفاعا قياسيا بلغ 5.798 دولار للجالون اليوم الجمعة بينما سجل سعر البنزين مستوى قياسيا بلغ 5.016 دولار في وقت سابق من الأسبوع.



وقال جيمس بولارد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في سانت لويس إن كلا من المجلس والبنك المركزي الأوروبي يحظى بمصداقية تكفي لتحقيق خفض في التضخم دون التسبب في ركود عميق مثلما حدث آخر مرة واجه فيها البنك المركزي الأمريكي ارتفاعا سريعا في الأسعار.