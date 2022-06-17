تلويح برلماني باستجواب وزيري الكهرباء والنفط

بغداد - ياسين صفوان - دعا رئيس كتلة بدر النيابية مهدي تقي امرلي، اليوم الجمعة، إلى المضي في اجراءات استجواب وزيري النفط والكهرباء نتيجة افتعالهما ازمة الكهرباء والوقود في العديد من المحافظات العراقية، مشددا على ضرورة اتخاذ اجراء حازم وحاسم تجاه وزارتي النفط والكهرباء.

وقال امرلي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "وزارتي الكهرباء والنفط يفتعلان ازمة مقصودة خلال هذه الفترة من خلال تقليص حصة الوقود، ما تسبب في ازمة خانقة بالعديد من المحافظات خصوصا كركوك وصلاح الدين وبغداد وذي قار التي تعاني الان من نقص حاد في مادة البنزين"، معتبراً تلك "التصرفات محاولة مقصودة لاشعال الشارع".



واضاف ان "كتلة بدر ستقوم بأستجوابهما حتى لو استوجب الامر ان تصل الاجراءات الى الاقالة الفورية والمحاسبة كونهما مقصرين في اداء عمل وزاراتهما"، لافتا الى ان "مادة البنزين تجاوز سعر اللتر الواحد منها اكثر من الف و500 دينار في محافظة كركوك وهذا ظلم واضح بحق ابناء الشعب العراقي".

