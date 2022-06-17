برلماني سابق يعلن انسحابه من الإطار التنسيقي

وقال التعيبان في تغريدة عبر تويتر تابعتها الخليج 365، "الى كافة وسائل الاعلام المحترمة اعلن انسحابي من تحالف الاطار التنسيقي، واعلن نفسي سياسيا مستقل، امثلها فيما اعلن واطرح وفق ما أراه مناسبا على الساحة السياسية العراقية".وأضاف، أن "طروحاتي وارائي تمثلني ولاتمثل اي جهة اخرى".

وأتم التعيبان تغريدته، قائلاً: "ان لم اكن حاضرا فلم اكن تابعا".

وفي وقت سابق، نشر التعيبان تغريدة كتب فيها: "الفضائيات، وكالات الانباء .. لا احد يسألني عن اجتماعات الاطار؛ لان ما ادري بكلشي . يجتمعون فقط الشياب ونسابتهم وابهات جناينهم .. وانا ما ادري الدنية طشت لو رشت ... كلادة بغل"، كما جاء في نص التغريدة.