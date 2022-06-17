شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد البرلمانى الدولى: مشاركة الشباب البرلمانيين بمصر أمر هام يدفع للحوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال دوارتى باتشيكو رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى، إنه على علاقة جيدة للغاية برئيس مجلس النواب حنفى الجبالى، موضحا أنهما التقيا منذ عدة سنوات، ولديهما توافق فى الرؤى فيما يتعلق بمبادئ الاتحاد البرلمانى الدولي.

وأضاف خلال لقائه بقناة "إكسترا نيوز"، سعدت بتواجد البرلمانيين الشباب من الجنسين، ومشاركة النساء فى السياسة، موضحة أن مشاركة الشباب البرلمانيين فى مصر أمر هام يدفع إلى وجود حوار بناء بين الدول والثقافات المختلفة.

وأشار إلى أنه زار مسجد وكنيسة بشرم الشيخ، وشعر هناك حفاوة بكل الأديان، وتعايش ملحوظ، وسلم عام، مؤكدا على الاستقرار فى مصر وهو أمر هام للوصول للتنمية.

ولفت إلى أن الديمقراطية والاستقرار مرتبطين ببعضهم البعض، ونحن نشعر بذلك هنا على أرض مصر، لافتا إلى أنه التقى ببرلمانيين شباب، معلقا: "بهرتنى أفكارهم، فهم مدعومين من قبل قياداتهم لذا يعبروا عن آرائهم بحرية".