شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تدعو إلى دراسة اللقاحات لمواجهة «أوميكرون» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) التي تم تحديثها لمواجهة متغير أوميكرون شديد العدوى سريع الانتشار قد تكون مضمونة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وذكرت المنظمة العالمية التي تتخذ من جنيف مقرا لها في بيان اليوم الجمعة، إنه "ينبغي دراسة الفائدة المحتملة من اللقاحات التي تم تحديثها لمواجهة أوميكرون"، حيث تشير الأبحاث إلى أن "تركيبة لقاح كوفيد19- المعدلة قد تكون مضمونة لتوسيع نطاق الحماية المناعية".

وأوضحت منظمة الصحة العالمية إن البيان ليس توصية، مع الإشارة إلى أن متحور أوميكرون وسلسلة من السلالات الفرعية أدت إلى زيادة انتشار كوفيد19-، مما أثبت أنه قابل للانتقال بشكل كبيرحتى بين أولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل وإعطائهم جرعات منشطة.

ومع ذلك، فقد ثبت أن المتحور أقل فتكا من السلالات السابقة، مع قلة عدد دخول المصابين به إلى المستشفيات وكذلك نسب الوفيات.

وحذر مسؤولو الصحة العامة، من أن المتحورات الجديدة لفيروس كوفيد19- يمكن أن تكون أكثر فتكا من السلالات السابقة.