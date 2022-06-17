شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات جدري القرود في إيطاليا إلى 71 حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال جيوفاني ريتسا المدير العام لوزارة الصحة الإيطالية اليوم الجمعة إن حالات الإصابة بجدري القرود في البلاد ارتفعت إلى 71 حالة.

وفي تحديثها السابق في التاسع من يونيو حزيران، قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 29 حالة إصابة.

وسجلت أكثر من 30 دولة لا يتوطن فيها جدري القرود حالات إصابة بالمرض الفيروسي حيث بلغ عدد الإصابات 1900 حالة معظمها في أوروبا.

ومرض جدري القرود، الذي ينتقل من خلال الاتصال الوثيق، يحدث في معظمه في غرب ووسط أفريقيا ونادرا ما ينتشر في غير ذلك من المناطق.