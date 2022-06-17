إيطاليا تحيي خططها للاستكشاف والتنقيب عن الغاز المحلي

روما: شدد وزير التحوّل البيئي الإيطالي روبرتو شينغولاني الخميس، على ضرورة "التخلص التدريجي" من الغاز الروسي، الذي ستنخفض إمداداته، والتعويل على الغاز المحلي حسب وكالة نوفا الإيطالية.

وقال شينغولاني، أمام مجلس الشيوخ الإيطالي: "أعتقد أن علينا أن نؤكد، كما تتطلب جميع الاتجاهات الدولية، التخلص التدريجي من الغاز الذي سينخفض. لكن آمل إنتاج الغاز في المستقبل بأكبر قدر ممكن على المستوى الوطني".

وأضاف الوزير الإيطالي "ربما حان الوقت لمراجعة بيتيساي، الخط التي علقت استكشاف الغاز في إيطاليا، لمحاولة الجمع بين خفض إجمالي الغاز وزيادة استخدام الغاز من حقولنا".