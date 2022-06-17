17 يونيو , 2022
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ ف ب).
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة تلفزيونية مع قناة بي.إف.إم التلفزيونية إن فرنسا ستبذل كل ما في وسعها لمساعدة أوكرانيا على الانتصار في حربها مع روسيا لكنه سيواصل التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «كلما كان ذلك مفيداً».
وزار زعماء ألمانيا وفرنسا وإيطاليا أمس الخميس أوكرانيا حيث جددوا الأمل في انضمامها للاتحاد الأوروبي. وسبق لكييف، التي تطالب بإرسال المزيد من الأسلحة لصد الغزو الروسي، انتقاد تلك الدول بسبب دعمها الذي اعتبرته محدوداً.
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون: سأواصل الحديث مع بوتين كلما كان ذلك مفيداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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