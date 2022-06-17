ماكرون: سأواصل الحديث مع بوتين كلما كان ذلك مفيداً

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة تلفزيونية مع قناة بي.إف.إم التلفزيونية إن فرنسا ستبذل كل ما في وسعها لمساعدة أوكرانيا على الانتصار في حربها مع روسيا لكنه سيواصل التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «كلما كان ذلك مفيداً».

وزار زعماء ألمانيا وفرنسا وإيطاليا أمس الخميس أوكرانيا حيث جددوا الأمل في انضمامها للاتحاد الأوروبي. وسبق لكييف، التي تطالب بإرسال المزيد من الأسلحة لصد الغزو الروسي، انتقاد تلك الدول بسبب دعمها الذي اعتبرته محدوداً.