انت الان تتابع خبر أمريكا تجيز منح لقاح كورونا للأطفال والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سمحت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية، الجمعة، بالاستخدام الطارئ للقاحي فايزر وموديرنا لمكافحة "كوفيد 19" للأطفال الصغار، ما يمهد لبدء الحملة الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة.
وسُمح بالاستخدام الطارئ للقاح موديرنا بجرعتين، للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات، وللقاح فايزر بثلاث جرعات لمن تراوح أعمارهم بين ستة أشهر وأربع سنوات.
وتشكل هذه الفئة العمرية آخر فئة لم تتلق حتى الآن اللقاح الذي يحميها من الفيروس في الولايات المتحدة وبلدان عدة.
وصادقت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية في الوقت عينه على لقاح موديرنا لمن تراوح أعمارهم بين 6 و17 عاماً.
وكان لقاح فايزر مرخص لسن 5 سنوات وما فوق في البلاد.
وتشكل هذه الفئة العمرية آخر فئة لم تتلق حتى الآن اللقاح الذي يحميها من الفيروس في الولايات المتحدة وبلدان عدة.
وصادقت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية في الوقت عينه على لقاح موديرنا لمن تراوح أعمارهم بين 6 و17 عاماً.
وكان لقاح فايزر مرخص لسن 5 سنوات وما فوق في البلاد.