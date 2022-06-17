انت الان تتابع خبر لهذا السبب.. ليفاندوفسكي يخشى الانتقال إلى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبات صاحب الـ33 عاما في طريقه لمغادرة النادي البافاري بعد 8 سنوات أمضاها بين جدرانه، وذلك بعدما طلب الرحيل رسميا، في ظل تلقيه عرضا من برشلونة الإسباني.

وارتبط اسم اللاعب الدولي البولندي بعدة أندية إنجليزية طوال السنوات الماضية، إلا أنه لم يرتد حتى الآن قميص أحد فرق البريميرليج.



وقال سيزاري كوتشارسكي، وكيل ليفاندوفسكي السابق، لقناة "سبورت1" الألمانية: "لطالما سمعت روبرت (ليفاندوفسكي) يعطي تفسيرات طفولية لعدم لعبه في البريميرليج، مشيرا إلى أن إنجلترا بها أمطار غزيرة دائما".

وأكمل: "لكني أظن أن السبب الحقيقي هو شعوره بأنه لن يكون فعالا مثلما هو حاله في ألمانيا.. روبرت كان خائفا حقا من ذلك".

وتشير التقارير في الفترة الأخيرة إلى رغبة تشيلسي الإنجليزي في التعاقد مع ليفاندوفسكي، لتعويض الرحيل المحتمل للبلجيكي روميلو لوكاكو، عائدا إلى إنتر ميلان الإيطالي.



ونجح ليفاندوفسكي في احتكار جائزة الحذاء الذهبي بتتويجه هدافا للدوريات الأوروبية في آخر موسمين، لينضم إلى قائمة اللاعبين الفائزين بها مرتين.

وأمضى أفضل لاعب في العالم جُل مسيرته في الدوري الألماني بقميصي بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، وذلك منذ عام 2010 حتى الآن.