الكمارك تعلن ضبط 6 حاويات مخالفة للشروط والضوابط في أم قصر الشمالي

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الجمعة، عن ضبط 6 حاويات مخالفة للشروط و الضوابط الاستيرادية في ميناء ام قصر الشمالي.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "كمرك ام قصر الشمالي تمكنت من ضبط ( ٦ ) حاويات محملة ( ادوية بشرية و اطارات مستعملة و دراجات نارية مستعملة و معدات زراعية مستعملة و ثرمستون و سقوف ثانوية ) مخالفة للشروط و الضوابط الاستيرادية".



واضافت ان "عملية الضبط تمت من خلال التعاون مع هيئة المنافذ الحدودية و شرطة الكمارك و الجهات الساندة في الميناء".

