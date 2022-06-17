موسكو: اتهام روسيا بالتجسس في هولندا جزء من حملة معادية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يونيو 2022

اتهمت موسكو هولندا، اليوم الجمعة، بشن ”حملة مناهضة لروسيا“ بعد إعلان السلطات الهولندية عن اعتقال رجل قالت إنه جاسوس روسي حاول اختراق المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما نقلته وكالة رويترز.



وقال جهاز المخابرات الهولندي، يوم الخميس، إنه كشف الغطاء عن عميل عسكري روسي يستخدم هوية مزيفة للحصول على منحة تدريبية في المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

واتهمت موسكو مرارا الحكومات الغربية ”بشن حملة تخويف من روسيا“ وذلك ردا على العديد من الاتهامات لها بالتجسس على المنظمات والمؤسسات الأكاديمية الأوروبية خلال العقد الماضي.