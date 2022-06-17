النائبة دعاء عريبى: اقتراحى بإقامة مهرجان دولى للسياحة سيكون له أثرا إيجابيا

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة دعاء عريبى عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اقتراحها كنائبة عن التنسيقية بإقامة مهرجان دولى سنوى للترويج للسياحة المصرية وعمل مؤتمرات دولية أثناء ذلك المهرجان، لتوضيح ثرواتنا الطبيعية مما سيكون له أثرا إيجابيا فى جذب السياح لمصر.

وأضافت دعاء عريبى، أن الله عز وجل حبا مصر سمات طبيعية مميزة جعلت منها مقصداً للسياح على مر العصور وتجعلها من أكثر دول العالم جذبا للسياحة، متابعة: "لدينا كل المقومات التى تؤهلنا لذلك فيكمن الترويج للسياحة العلاجية والسياحة الدينية والترفيهية والرياضية وخلافه فلدينا مدن تعد من أجمل مدن العالم مثل شرم الشيخ والغردقة ولدينا مدينه الأقصر التى بها ثلث آثار العالم ولدينا أهرامات الجيزة والتى تعد من عجائب الدنيا ولدينا الكثير والكثير وهو ما دعانى اقترح إقامة ذلك المهرجان الدولى بصفة دوريه سنويا واقترحت ان يكون مقره مدينة شرم الشيخ".