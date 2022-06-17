الجوية يحتل الوصافة بعد الفوز على نفط الوسط في ممتاز الكرة

تمكن نادي القوة الجوية من الفوز على نادي نفط الوسط بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 36 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي تقدم نادي القوة الجوية بالهدف الاول عن طريق اللاعب علاء عباس في الدقيقة 24 فبل ان يسجل الهدف الثاني للصقور في الدقيقة 56 ليدرك بعد ذلك نفط الوسط هدف تقليص الفارق عن طريق اللاعب مهند عبد الرحيم في الدقيقة 82 ليختتم اللاعب ابراهيم بايش اهداف المباراة بالهدف الثالث للجوية في الدقيقة 95 من المباراة.



وبهذه النتيجة احتل نادي القوة الجوية بالمركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة فيما اصبح نادي نفط الوسط بالمركز الرابع برصيد 63 نقطة.