وقفة احتجاجية في كربلاء

وقال مراسل الخليج 365، إن "العشرات من أهالي حي الغدير خرجوا في وقفة احتجاجية طالبوا خلالها بفتح مركز طوارئ العلوية الذي قام ببنائه متبرع وسلمه إلى دائرة صحة محافظة كربلاء".

وبين المحتجون، بحسب مراسلنا، إن "المركز لا يعمل سوى نصف نهار"، مطالبين الجهات المعنية "بزيادة أوقات الدوام فيه".

