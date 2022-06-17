انت الان تتابع خبر وقفة احتجاجية في كربلاء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - طالب العشرات من أهالي حي الغدير في محافظة كربلاء، اليوم الجمعة، بزيادة أوقات الدوام في مركز طوارئ العلوية.
وقال مراسل الخليج 365، إن "العشرات من أهالي حي الغدير خرجوا في وقفة احتجاجية طالبوا خلالها بفتح مركز طوارئ العلوية الذي قام ببنائه متبرع وسلمه إلى دائرة صحة محافظة كربلاء".
وبين المحتجون، بحسب مراسلنا، إن "المركز لا يعمل سوى نصف نهار"، مطالبين الجهات المعنية "بزيادة أوقات الدوام فيه".
وبين المحتجون، بحسب مراسلنا، إن "المركز لا يعمل سوى نصف نهار"، مطالبين الجهات المعنية "بزيادة أوقات الدوام فيه".