ريال مدريد بصدد تجديد عقد بنزيما حتى 2024

ويملك بنزيما عقدا مع اللوس بلانكوس ينتهي بحلول يونيو 2023، ولم يدخل الطرفين في مناقشات حتى الآن من أجل التوقيع على عقد جديد.

وبحسب ما ورد في صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن الجميع داخل إدارة ريال مدريد يعتقدون أن تجديد عقد كريم بنزيما أمر لا بد منه، لكن النادي الأبيض لا يجد داعي للتسرع في التوقيع على صفقة جديدة حاليًا.



و أوضح فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، أن كريم بنزيما لا يمكن المساس به، ويبدو أن كارلو أنشيلوتي يعتقد نفس الشيء تجاه المهاجم الفرنسي، ما يضمن استمراره لسنوات جديدة في المستقبل.

ووفقًا لما أوردته الصحيفة الإسبانية، فإن ريال مدريد مقتنعون بأن التجديد عقد كريم بنزيما أمر مفروغ منه، ومن المرجح أن يوقع المهاجم الفرنسي على عام إضافي بجانب العام المتبقي في عقده الحالي، أي سيستمر بنزيما مع الميرينجي حتى يونيو 2024.

