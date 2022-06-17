شكرا لقرائتكم خبر عن عضو المجلس الوطنى الاتحادى: تغيرات المناخ أهم تهديدات تواجه التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت سارة فلكناز عضو المجلس الوطنى الاتحادى، إن التغيرات المناخية تشكل إحدى أهم التهديدات التي تواجه التنمية المستدامة في الدول الفقيرة أكثر من الدول الغنية، مضيفة أن الآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل.

وأضافت سارة فلكناز أن هذا يزيد من المسؤولية التي تقع على عاتقنا كشباب برلمانيين تجاه حث الحكومات على تبني سياسات وقوانين تدعم المشروعات المناخية الصغيرة، مشيرة الى أن دولة الامارات تبنت العديد من المنهجيات التي تعتمد على الشراكات وتركز على تمويل المشاريع في الدول التي تعتبر أكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وذلك انطلاقاً من قناعتها بأن تعزيز مرونة الاقتصادات المحلية يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد العالمي، وأنها انتهجت مقاربة تركز على المشاريع لتعزيز تلك المبادرات في الدول النامية في الوقت الذي تؤمن الإمارات بأن النظر إلى انعكاسات التغيرات المناخية على الأمن بما عزز دورها في تمويل القطاعات ذات الأولوية مثل الأمن الغذائي وأمن المياه.