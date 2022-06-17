شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: أوروبا تلقت خسائر تقدر بـ400 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن العقوبات الغربية على بلاده فشلت في أن يكون لها تأثير.

وقال بوتين في المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرج اليوم الجمعة، "الهجوم الاقتصادي لم يكن له فرصة للنجاح من البداية.. نحن شعب قوي ويمكننا التأقلم مع أي تحدي".

ووصف بوتين العقوبات التي فرضتها الدول الغربية ردا على الهجوم الروسي على أوكرانيا بـ"غير العاقل" و"المتهور".

وأكد أن التدابير العقابية تؤثر أيضا على الاتحاد الأوروبي بشدة، مبينا أن تكلفة الأضرار التي لحقت بأوروبا تقدر بـ400 مليار دولار.

وفي كلمته أمام ممثلي الشركات، وجه بوتين أيضا المزيد من الانتقادات للغرب،قائلا: "إن الولايات المتحدة تتصرف مثل "رسول الرب على الأرض"، وأضاف أن الغرب يريد أن يستعمر أجزاء أخرى من العالم.