بوتين: روسيا دولة قوية وحديثة وستضع قواعد النظام العالمي الجديد

17 يونيو , 2022 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب) قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرج اليوم الجمعة إن روسيا تدخل نظاماً عالمياً جديداً بوصفها «دولة قوية وحديثة». وقال بوتين في ختام خطاب استمر إلقاؤه 73 دقيقة أمام هذا التجمع السنوي إن «الواضح» أن قواعد النظام العالمي الجديد ستضعها «الدول القوية وذات السيادة».

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