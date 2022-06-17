مصرع ستة في انهيار مبنى سكني قديم بالقاهرة

17 يونيو , 2022
سكان وعمال الإنقاذ يبحثون بين أنقاض مبنى منهار في حي الوايلي (أ.ب)
أفاد قال مصدر أمني مصري أن أسرة مكونة من ستة أشخاص لقيت حتفها في انهيار مبنى سكني قديم بشرق القاهرة فجر اليوم (الجمعة).
وكان المبنى مكوناً من خمسة طوابق ويقع في منطقة الوايلي بشرق العاصمة. وقال المصدر إنه صدر أمر بترميمه منذ أكثر من ثلاث سنوات لكنّ مالك العقار تجاهل الأمر، مضيفاً أن أسرة واحدة ظلت بالمبنى في حين رحلت عنه أربع أسر.
وأضاف المصدر لوكالة «رويترز» للأنباء، أن قوات الحماية المدنية انتشلت خمس جثث وما زالت جثة واحدة تحت الأنقاض جارٍ العمل على استخراجها. وتسبب سقوط المبنى في انهيار جزئي بشرفات العقار المجاور وتم إخلاؤه دون حدوث إصابات.
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