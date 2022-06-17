بايدن: سنستخدم كافة السبل لخفض كلفة الوقود في السوق المحلية

وقال بايدن لدى افتتاح منتدى الاقتصادات الرائدة حول الطاقة والمناخ: "سأستخدم كل النفوذ المتاح لي لخفض الأسعار للمواطنين الأمريكيين.. بلادنا تعمل لتحقيق الاستقرار في الأسعار في السوق العالمية، والتي تشمل أكبر تحرير منسق للنفط من الاحتياطيات الاستراتيجية".وأضاف أن "التغلب على أزمة الوقود العالمية يتطلب حلولا طويلة الأمد في قطاع الطاقة"، مشيرا إلى "ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي معا لخفض أسعار الطاقة العالمية".

واوضح الرئيس الامريكي: "العملية الروسية في أوكرانيا فاقمت أزمة الطاقة العالمية وأكدت أهمية الحاجة إلى أمن طاقة موثوق واستقرار مستدام على المدى الطويل".

واشار الى ان "ممارسات روسيا في أوكرانيا أثارت أيضا زيادة التضخم في أنحاء العالم، وخلقت مخاطر نقص الغذاء في البلدان الضعيفة".

