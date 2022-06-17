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بايرن ميونخ يحسم صفقة انتقال ماني

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-06-17 | 16:12

بايرن ميونخ يحسم صفقة انتقال ماني

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حسم نادي بايرن ميونخ، اليوم الجمعة، صفقة السنغالي ساديو ماني، نجم ، بعد مفاوضات مكثفة مع إدارة وصيف بطل .
وذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، ان "البافاري حصل بالفعل على توقيع ماني في الساعات الماضية، لينضم إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل".

وأشارت إلى "توصل بايرن ميونخ لاتفاق مع الريدز بشأن انتقال صاحب ال 30 عاما إلى ملعب أليانز أرينا هذا الصيف".


ووقع الدولي السنغالي على عقد لمدة 3 سنوات مع بطل الدوري الألماني، فيما وافق ليفربول على بيعه بأقل من 40 مليون يورو.

وتأتي هذه الصفقة لتعويض الرحيل المحتمل للمهاجم روبرت ليفاندوفسكي عن بايرن، بعدما طلب رسميا السماح له بمغادرة النادي قبل عام على انتهاء تعاقده.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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