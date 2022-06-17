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انت الان تتابع خبر بايرن ميونخ يحسم صفقة انتقال ماني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-06-17 | 16:12
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حسم نادي بايرن ميونخ، اليوم الجمعة، صفقة السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول، بعد مفاوضات مكثفة مع إدارة وصيف بطل الدوري الإنجليزي.
وذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، ان "البافاري حصل بالفعل على توقيع ماني في الساعات الماضية، لينضم إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل".
وأشارت إلى "توصل بايرن ميونخ لاتفاق مع الريدز بشأن انتقال صاحب ال 30 عاما إلى ملعب أليانز أرينا هذا الصيف".
ووقع الدولي السنغالي على عقد لمدة 3 سنوات مع بطل الدوري الألماني، فيما وافق ليفربول على بيعه بأقل من 40 مليون يورو.
وتأتي هذه الصفقة لتعويض الرحيل المحتمل للمهاجم روبرت ليفاندوفسكي عن بايرن، بعدما طلب رسميا السماح له بمغادرة النادي قبل عام على انتهاء تعاقده.
وأشارت إلى "توصل بايرن ميونخ لاتفاق مع الريدز بشأن انتقال صاحب ال 30 عاما إلى ملعب أليانز أرينا هذا الصيف".
ووقع الدولي السنغالي على عقد لمدة 3 سنوات مع بطل الدوري الألماني، فيما وافق ليفربول على بيعه بأقل من 40 مليون يورو.
وتأتي هذه الصفقة لتعويض الرحيل المحتمل للمهاجم روبرت ليفاندوفسكي عن بايرن، بعدما طلب رسميا السماح له بمغادرة النادي قبل عام على انتهاء تعاقده.
المحرر: سعد أحمد