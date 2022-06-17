بالوثيقة.. المالية تزف بشرى لحملة شهادات البكالوريوس والدبلوم - عاجل

وقالت الوزارة بحسب وثيقة اطلعت الخليج 365 عليها، انه "نشيركم لاحكام المادة (15) من قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية المتضمنة ( التعاقد مع حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم ولكافة الاختصاصات للعمل في دوائر المحافظات واداراتها المحلية للمحافظات غير المنتظمة باقليم بواقع (1000) متعاقد لكل محافظة".واضافت: "براتب شهري قدره (300) الف دينار للمتعاقد الواحد لمدة ثلاث سنوات لاغراض التدريب والتطوير".

الوثيقة ادناه: