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الدوري الاسباني يطالب بالغاء عقد مبابي مع باريس سان جيرمان

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-06-17 | 14:57

الدوري الاسباني يطالب بالغاء عقد مبابي مع باريس سان جيرمان

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كشف محامي خوان برانكو، اليوم الجمعة، عن الشكوى ضد باريس سان جيرمان ، على خلفية اتهام النادي الباريسي باختراق اللعب المالي النظيف في صفقة تجديد عقد كيليان مبابي.
ونقلت إذاعة "مونت كارلو" عن برانكو قوله: "سنطلب إلغاء الموافقة على عقد مبابي من وزير لأنها السلطة الإشرافية للإدارات بتفويض من الاتحاد الرياضي لكرة القدم، وبعد ذلك، سنلجأ إلىLEP بحيث تعمل من خلال اللجنة القانونية من أجل التحكم في حسابات باريس سان جيرمان".

وأضاف: "هذه خطوة قانونية ستسمح لنا بتحديد ما إذا كان عقد بالفعل ضمن المعايير الاقتصادية التي تفرضها اللوائح واللعب المالي النظيف لليويفا، هذه نهج متوازية يتم تنفيذها على المستوى الوطني والتي ستؤدي إذا لم يتم الحصول على نتائج، إلى إجراء جاهز وسيتم رفعه إلى المحكمة الإدارية لـ باريس".

وتابع: "ستتمثل في مطالبة القضاء الإداري ومجلس الدولة، إذا لم يقدم لنا سببًا، للحصول على هذا الإلغاء لتجانس العقد بكل الآثار التي تنتجها، وهذا يعني عدم قدرة باريس سان جيرمان على إبطال هذا العقد أو تفعيله، في المقابل سيؤدي هذا إلى التشكيك في أي عقد موقع من قبل النادي بعد 25 تموز 2021".


يذكر ان مبابي كان قريبا من التوقيع لريال مدريد الاسباني الا انه وقع في اللحظات الاخيرة على تجديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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