المنضمون الجدد للتنسيقية يحتفلون بالذكرى الرابعة على تأسيسها

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القاهرة - سامية سيد - احتفل المنضمون الجدد لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع نادي المدربين بالذكرى الرابعة لتأسيس "التنسيقية". وأعرب المنضمون الجدد عن اعتزازهم بتجربة التنسيقية، التي تضع كل الإمكانات لخدمة جيل طموح يؤمن بالتعدد والتنوع وصنع سياسة بمفهوم جديد في ضوء الجمهورية الجديدة.

المنضمون الجدد للتنسيقية يحتفلون بالذكرى الرابعة لتأسيسها (1)



المنضمون الجدد للتنسيقية يحتفلون بالذكرى الرابعة لتأسيسها (2)