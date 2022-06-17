شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا توافق على تسليم أسانج لأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن الوزيرة بريتي باتيل وقعت أمرا يقضي بتسليم جوليان أسانج للولايات المتحدة، ليواجه اتهامات بالتجسس، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" اليوم الجمعة.

وقال متحدث باسم الوزارة: "صدر أمر يوم 17 يونيو بتسليم السيد جوليان أسانج للولايات المتحدة، بعد بحث المسألة من قبل المحكمة الابتدائية والمحكمة العليا". وأمام أسانج فرصة 14 يوما للاستئناف على القرار.

وأفاد المتحدث بأن محاكم المملكة المتحدة لم تجد أن تسليم أسانج في هذه القضية يعد "قمعا أو ظلما، أو أنه يمثل إساءة لاستخدام الإجراء (القضائي)".

وأضاف المتحدث: "كما لم تجد (المحاكم) أن تسليمه قد يتضارب مع حقوقه الإنسانية، بما في ذلك حقه في الحصول على محاكمة عادلة وحقه في حرية التعبير، كما سيحظى في الولايات المتحدة بمعاملة ملائمة، بما في ذلك ما يتعلق بصحته".