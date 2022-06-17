بروكسل: أفادت مصادر مطلعة أن المفوضية الأوروبية تميل في اجتماعها، المقرر اليوم الجمعة 17 حزيران 2022، إلى إصدار توصيات بمنح أوكرانيا ومولدوفا صفة المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وأفادت وكالة “بلومبرغ”، نقلا عن هذه المصادر، أن المفوضية الأوروبية تعتزم طرح شروط متعلقة بسيادة القانون ومحاربة الفساد، كما تعتزم المفوضية الأوروبية التوصية أيضا بمنح صفة المرشح للعضوية لجورجيا بعد تنفيذها لبعض الشروط المسبقة.

ويُتخذ قرار منح أو رفض وضع المرشح من قبل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في القمة التي ستعقد في بروكسل يومي 23 و24 يونيو، مع مراعاة توصيات المفوضية الأوروبية.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفي إيجازه اليومي، قال إن بلاده تتمتع بدعم 4 دول أوروبية مؤثرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى زيارة كل من الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني ورئيس الوزراء الإيطالي إلى جانب الرئيس الروماني أمس إلى كييف.

وأضاف زيلينسكي: “اليوم هو يوم تاريخي حقًا.. لقد شعرت أوكرانيا بدعم أربع دول أوروبية قوية وعلى وجه الخصوص دعمهم لانضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي، إيطاليا ورومانيا وفرنسا وألمانيا يقفون إلى جانبنا”.

واتفق قادة أوروبا في إجتماعهم مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على ضرورة دعم أوكرانيا كمرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.

زيارة القادة الأوروبيين الأربعة إلى كييف ومعاينتهم دمار الحرب الجارية، وإعلان الرئيس الفرنسي، بصفتة رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، عن الاستجابة لطلب أوكرانيا الحصول على صفة الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، يمثلان التزاماً تاريخيا تجاه كييف التي تخوض الشهر الرابع من حربها ضد روسيا.

وسياسيا، فإن زيارة الزعماء الأوروبيين الأربعة إلى كييف، أكبر دليل على استعداد الاتحاد الأوروبي لاحتضان أوكرانيا ضمن العائلة الأوروبية.