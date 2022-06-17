طريقة عمل أرز بالحليب

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بغداد - ياسين صفوان - نصف كوب من الأرز القصير الحبة
كوب ونصف الكوب من الماء
4 أكواب من الحليب
6 ملاعق طعام من السكر
قرفة
ماء الورد وماء الزهر
مربى الورد لتزيين
أطباق الأرز بحليب (اختياري)
يغسل الأرز ويسلق في الماء حتى يصبح طرياً ويمتص كل الماء.
يذوب السكر في الحليب
يضاف الحليب تدريجياً إلى الأرز المسلوق، مع التحريك المستمر بواسطة ملعقة خشبية، لتفادي التصاق الأرز في قعر القدر
وفي أية حال، ينصح باستعمال قدر ثقيلة القعر.
يطهى المزيج لمدة 35 إلى 40 دقيقة، ثم يضاف إليه ماء الورد وماء الزهر.
كوب ونصف الكوب من الماء
4 أكواب من الحليب
6 ملاعق طعام من السكر
قرفة
ماء الورد وماء الزهر
مربى الورد لتزيين
أطباق الأرز بحليب (اختياري)
طريقة التحضير
يغسل الأرز ويسلق في الماء حتى يصبح طرياً ويمتص كل الماء.
يذوب السكر في الحليب
يضاف الحليب تدريجياً إلى الأرز المسلوق، مع التحريك المستمر بواسطة ملعقة خشبية، لتفادي التصاق الأرز في قعر القدر
وفي أية حال، ينصح باستعمال قدر ثقيلة القعر.
يطهى المزيج لمدة 35 إلى 40 دقيقة، ثم يضاف إليه ماء الورد وماء الزهر.
تطفأ النار ويسكب الأرز بحليب في أكواب ويترك جانباً ليفتر.
يرش القليل من القرفة أو يوضع القليل من مربى الورد فوق الأطباق قبل تقديمها فاترة أو باردة.