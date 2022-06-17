يواجه عقوبة السجن 175 عاماً.. بريطانيا توافق على تسليم مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، أنها وافقت على طلب تسليم مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية، في بيان لها، إن الوزيرة بريتي باتيل، وافقت على طلب الحكومة الأمريكية تسليم أسانج، موضحة أنه على الوزيرة التوقيع على أمر تسليم إذا لم تكن هناك أسباب لحظر الأمر..

وأشارت إلى أنه أمام جوليان أسانج 14 يوماً لاستئناف القرار.

ونشر الحساب الرسمي لـ "ويكيليكس" بموقع "تويتر" تغريدة أعلن فيها أن وزارة الداخلية البريطانية وافقت على تسليم جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة، حيث سيواجه عقوبة 175 سنة.

واختتم حساب ويكيليكس تغريدته قائلاً: "يوم أسود لحرية الصحافة وللديمقراطية البريطانية"

وفي الـ 20 من أبريل الماضي، أصدرت محكمة في لندن أمراً بتسليم أسانج إلى الولايات المتحدة.

ودعا مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، بريطانيا إلى الامتناع عن تسليم أسانج، لأن ذلك "سيكون له تأثير مخيف على حرية وسائل الإعلام، ويمكن أن يعيق الصحافة في نهاية المطاف عن أداء مهمتها كمزود للمعلومات والرقابة العامة في المجتمعات الديمقراطية".