شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب" توصى ببحث إمكانية زيادة عدد العمالة بهيئة التخطيط العمرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددا من التوصيات الخاصة بلجنة الإسكان، بشأن مشروع الموازنة العامة للعام المالى 22/23، وذلك بعد أن ناقشت وتدارست اللجنة الموازنة الجارية للهيئات والجهات التي تدخل ضمن اختصاصاتها، وافقت على جميع موازنات تلك الجهات.

ووفقا للتقرير تبين للجنة، أن جميع المخصصات الواردة في بنود الموازنة الجارية لتلك الجهات كافية ولم يقترح بشأنها أية توصيات، فيما عدا بعض الجهات التي وافقت على موازناتها اللجنة، إلا أنها رأت أن توصى بشأنها ببعض التوصيات، وذلك على النحو التالي:

الهيئة العامة للتخطيط العمراني (هيئة خدمية):

إجمالي الموارد المقترحة للهيئة للعام المالي 2023/2022 بلغ 3.5 مليون جنيه ، بزيادة بلغت 900 ألف جنيه عن العام المالي الحالي.

بلغت الاعتمادات المقترحة للموازنة الجارية للهيئة للعام المالى 22/23 مبلغ 46.682 مليون جنيه بزيادة بلغت 3.069 مليون جنيه عن اعتمادات العام المالي الحالي.

وأوصت اللجنة بما يلي : بحث مدى إمكانية زيادة عدد العمالة بالهيئة وبخاصة في الأقاليم.

ضرورة زيادة الحـوافز المالية للمهندسين العاملين بالهيئة تحفيـرا لـهـم لكـى تـتمكن الهيئة من القيام بالدور المنوط بها.

صندوق التنمية الحضرية (هيئة اقتصادية):

إجمالي مقترح الموازنة للصندوق للعام المالي 22/23 بلغ 10.065.375 مليار جنيه.

جملة الموازنة الجارية للصندوق هذا العام 24.183 مليون جنيه.

وأوصـت اللجنـة بضرورة إعـادة دراسـة الاعتمادات المقترحـة بشـأن المـوارد التـي يجـب أن يحققهـا الصندوق فـي موازنـة الـعـام المـالي 2022/2023 فـي ضـوء الالتزامات المحمل بها الصندوق.

مديريات الاسكان والمرافق بالمحافظات

بلغ مقترح إجمالي موارد مديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات للعام المالی 22/23 مبلغ 15.774 مليون جنيه بزيادة 1.340 مليون جنيه عن العام المالي الحالي.

بلغت جملة الاستخدامات للعام المالي 22/23 مبلغ 490.105 مليون جنيه بزيادة 5.528 مليون جنيه عن العام المالي الحالي .

وقد أوصت اللجنة بما يلي:

بحـث مـدى إمكانيـة زيـادة عدد المهندسين العاملين بمديريات الإسكان والمرافـق بالمحافظـات مع تخصیص کادر مالی مناسب لهم يتناسب مع ما يقومون به من مهام.

بحـث مـدى إمكانيـة نقـل تبعيـة مـديريات الإسكان بالمحافظـات للإشراف المباشـر لـوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

تحديـد اختصاصـات موحـدة لجميـع مـديريات الإسكان بالمحافظـات تتناسـب مـع المهـام المنوطة بها تلك المديريات.

بحـث مـدى إمكانية إنشـاء بـاب سـادس يتضمن الخطة الاستثمارية لمـديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات وذلك أسوة بباقي الجهات الإدارية بالدولة.