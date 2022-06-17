انطلاق الدورة الأولى للانتخابات التشريعية الفرنسية

اسماعيل عبد الحي - تجري اليوم الأحد 12 جوان 2022 الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية، حيث ينتخب الفرنسيون 577 نائبا في الغرفة السفلى من البرلمان (الجمعية الوطنية)، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة (06,00 ت غ).

ودعي 48 مليون ناخب إلى التصويت في هذه الانتخابات. وسينتهي التصويت عند الساعة 16,00 ت غ باستثناء المدن الكبرى بما فيها العاصمة باريس حيث تمّ تمديد الاقتراع حتى الساعة 18,00 ت غ.

ودعا الرئيس الفرنسي في نهاية الحملة الانتخابية الفرنسيين إلى منحه "أغلبية ساحقة وواضحة" في هذه الانتخابات التشريعية.

وعلى هذه الأغلبية المطلقة أو النسبية سيتوقّف مصير مشاريع الإصلاح الجذرية التي يعتزم الرئيس الفرنسي الذي أعيد انتخابه في 24 أفريل، القيام بها خلال ولايته الثانية، ولا سيما فيما يتعلّق بالمعاشات التقاعدية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أنّ ائتلاف "معا" الذي يدعم ماكرون وهيمن على الجمعية الوطنية المنتخبة في 2017، والتحالف الانتخابي اليساري بقيادة جان لوك ميلانشون، متعادلان في نوايا التصويت.

وسيختار الفرنسيون كلّ أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 577 نائبا في هذا الاقتراع الذي يجري في دورتين. وستنظم الدورة الثانية بعد أسبوع أي في 19 جوان.

وانتهت الحملة التي لم تجتذب كثيرا الفرنسيين منتصف ليل الجمعة. وبذلك لم يعد يحق للمرشحين التحدث في وسائل الإعلام أو التنقل، كما يحظر نشر استطلاعات الرأي.

المصدر : فرانس 24