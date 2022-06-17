17 يونيو , 2022
بروكسل: ألغت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء غرامة قدرها مليار يورو(1.04 مليار دولار)، فرضتها المفوضية الأوروبية ضد شركة "كوالكوم" لتصنيع رقائق الكمبيوتر، والتي زعمت أن الشركة دفعت أموالا بشكل مخالف للقواعد لشركة "آبل" لدفعها لاستخدام تلك الرقائق.
وعندما فرضت الغرامة في عام 2018، ذكرت المفوضية أن مدفوعات شركة "كوالكوم" بالمليارات لشركة "آبل" كانت تهدف إلى منع الشركة المصنعة لهواتف "آي فون" وغيرها من الأجهزة من السعي للعمل مع شركات مصنعة أخرى مثل "انتل".
لكن محكمة العدل الأوروبية أسقطت الحكم، بحجة أن المفوضية سمحت بـ"مخالفات إجرائية"، عندما طرحت قضيتها، الأمر الذي كان سيحرم شركة "كوالكوم" من أن تكون قادرة على إطلاق دفاع قوي.
وتشمل هذه المخالفات تسجيل مقابلات غير صحيحة وحقيقة أن الحجج الأصلية ركزت على مجموعتين من المنتجات، لكن الحكم يركز فقط على رقائق "إل.تي.إي".
وهذا يعني ان شركة "كوالكوم" كانت ستركز على قضايا خاطئة، عند الدفاع عن نفسها.
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة أوروبية تلغي غرامة قيمتها مليار يورو ضد «كوالكوم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.