بايدن يواجه التضخم بخفض أسعار الشحن

نيويورك: وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن تشريعاً أمس الخميس لخفض أسعار الشحن وراء البحار، واصفاً القانون الجديد بخطوة أخرى لإدارته للحد من التضخم المستعصي، حسب وكالة بلومبرغ.

وقال بايدن في مراسم التوقيع إن القانون سيوقف "استغلال شركات الشحن للأسر الأمريكية، والمزارعين، وأصحاب مزارع الماشية، والأعمال التجارية"، في إشارة إلى مسارعة البيت الابيض لإظهار أنه يخفض الأسعار التي ظلت مرتفعة بشكل قياسي، وبلغت أعلى مستوى منذ أربعة عقود.

وأضاف "حققوا أرباحاً طائلة ومُررت التكاليف، كما تُخمنون، مباشرة إلى المستهلكين. وأخذوا يحملون الأمر للأسر الأمريكية والأعمال التجارية".