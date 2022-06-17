واشنطن تطالب موسكو بفتح موانئ أوكرانيا سريعاً

واشنطن: دعا وزير الزراعة الأمريكي توم فيلساك الخميس روسيا، إلى الإسراع لفتح الموانئ الأوكرانية لتصدير ملايين الأطنان من الحبوب المخزّنة فيها، بما يتيح تخفيف حدة الأزمة الغذائية العالمية. وطالب الوزير الأمربكي خلال مؤتمر صحافي، موسكو "لتبادر فورا بفتح هذه الموانئ ووضع حد لهذه الحرب"، وأضاف "الأمر جدي، لا يجب استخدام الغذاء سلاحاً". وتجري الأمم المتحدة منذ أسابيع مفاوضات مع موسكو وكييف وأنقرة للتوصل لاتفاق يتيح نقل محاصيل الحبوب الأوكرانية بشكل آمن، وعودة الأسمدة التي تنتجها روسيا إلى الأسواق العالمية. وتندد موسكو بعراقيل تواجه صادراتها بسبب العقوبات الاقتصادية. ومن شأن التوصل لاتفاق أن يخفض أسعار الأغذية وأن يخفف حدة الأزمة الغذائية العالمية التي فاقمها الغزو الروسي لأوكرانيا. وجدد فيلساك التأكيد أن العقوبات الأمريكية لا تستهدف الأغذية والأسمدة.

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