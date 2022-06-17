انت الان تتابع خبر عضو بالفتح يحذر من الذهاب الى خيار حل البرلمان في هذه الحالة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/بغداد

حذر عضو تحالف الفتح محمود الحياني، من الذهاب الى خيار حل البرلمان في حال استمرار الانسداد السياسي وتمسك باقي الاطراف السياسية في السيادة والديمقراطي الكردستاني بمواقفهم المتشنجة نتيجة لتعقد المشهد وعدم امكانية ايجاد حلول حقيقية تنهي حالة الانسداد، مشددا على ان الاطار يسعى جاهدا كما سعى سابقا الى استقطاب جميع القوى السياسية وتشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات المتراكمة.

