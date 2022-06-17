روسيا تعلن حصيلة ما دمرته في أوكرانيا خلال يوم واحد

جاء ذلك في إفادة صباحية للمتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، الذي قال أيضا إن صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو أصابت 18 منطقة لتجمع القوات والمعدات العسكرية، و10 مواقع إطلاق لبطاريات المدفعية، بما في ذلك 6 بطاريات لراجمات الصواريخ "غراد"، ومستودعان لأسلحة الصواريخ والمدفعية في دونيتسك، كما تم تدمير مقر لفصيل "آزوف" القومي المتطرف في مقاطعة خاركوف.وذكر كوناشينكوف أن الغارات الجوية الروسية أدت إلى مقتل أكثر من 200 من القوميين المتطرفين، وتدمير منظوماتين للصواريخ المضادة للطائرات Buk-M1 وOsa-AKM في دونيتسك، ومستودع للذخيرة في لوغانسك، إضافة إلى 10 دبابات ومدرعات، و6 قطع من المدفعية الميدانية و4 راجمات صواريخ خلال يوم.

أما القوات الصاروخية والمدفعية الروسية، فأدت ضرباتها إلى القضاء على أكثر من 350 من القوميين المتطرفين، وتدمير مركز تحكم للطائرات بدون طيار، و8 دبابات ومدرعات أخرى، و3 راجمات صواريخ "غراد"، و3 قطع من المدفعية الميدانية خلال يوم.



وبلغت حصيلة ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا، 205 طائرات، و131 مروحية، و1233 طائرة بدون طيار، و342 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و3587 دبابة ومدرعة أخرى، و539 راجمة صواريخ، و2013 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، إضافة إلى 3658 مركبة عسكرية خاصة.