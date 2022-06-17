انت الان تتابع خبر صور لحريق نادي اليرموك والدفاع المدني تعلن إصابة رجل إطفاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "فرق الدفاع المدني نجحت باحتواء وإخماد حادث حريق كبير اندلع داخل قاعة ( الماس للأعراس ) التابعة إلى نادي اليرموك ترفيهي والمكونة من طابقين مغلفة بالأليكبوند المخالف لتعليمات السلامة في منطقة اليرموك الأربع شوارع ببغداد".وأضاف البيان، أن "فرق الدفاع المدني استنفرت وزجت بسبع فرق إطفاء تخصصية إضافة إلى العجلات الساندة لها لتحكم سيطرتها بتطويق النيران ومن أجل تعجيل السيطرة أشركت بفريق البحث والإنقاذ التابع لها لتنفيذ عمليات الاقتحام والدخول وسط مبنى القاعة ونتيجة النيران، وعمليات الإطفاء تهشم زجاج النوافذ ليسقط على أحد منتسبي الدفاع المدني من فريق البحث والإنقاذ الذي أصيب بجروح تم على الفور نقله إلى مستشفى اليرموك".

وأشار البيان إلى أن "فرق الدفاع المدني أنهت عمليات الإخماد والتبريد دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم الأضرار المادية وعلى أثر ذلك طلب الدفاع استدعاء خبير الأدلة الجنائية وفتح تحقيق في مركز الشرطة لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل القاعة".