شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل تراجعا في معدل الإصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت ألمانيا اليوم الجمعة تراجعا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا. فقد أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا8ر427، مقابل 480 أمس الخميس. وكان المعدل يبلغ قبل أسبوع 7ر318، وقبل شهر 6ر.437 وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 28 ألفا و118 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 77 ألفا و878 حالة يوم الجمعة الماضي. وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 19 حالة، مقابل 106 حالات قبل أسبوع. وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020 ، 27 مليونا و124 ألفا و689 حالة. ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.