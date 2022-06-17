شكرا لقرائتكم خبر عن لام : نحث سكان هونج كونج على توخي الحظر بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حثت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، المنتهية ولايتها كاري لام، سكان المدينة على تجنب التجمعات الكبيرة في ظل تفش لكوفيد19- في المركز المالي الأسيوي، دون فرض قيود جديدة تتعلق بالتباعد الاجتماعي حيث لايزال عدد الإصابات الخطيرة منخفضا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كاري لام قولها في إيجاز صحفي سريع عصر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، إن عدد الإصابات الجديدة تجاوز الألف على مدار الأيام الثلاثة المتتالية، الماضية، وهو أعلى مستوى في شهرين.

ووصل عدد الإصابات بين الوافدين الجدد إلى مئة خلال الأسبوع الماضي، وهذه هي المرة الأولى منذ ظهور الجائحة.

غير أن كاري لام لم تفرض قيودا إضافية، وقالت إن نظام الرعاية الصحية في المدينة متماسك وجاهز للتعامل مع المستوى الحالي من الإصابات.