انت الان تتابع خبر شقيق عادل إمام يكشف حقيقة تسريب مكالمة بصوت نجلاء فتحي تسيء لفنان (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي أول رد على ذلك التسريب كشف شقيق الفنان عادل إمام أنه لا صحة لنشوب خلاف بين عادل إمام ونجلاء إثر تداول ذلك التسريب المزعوم.

وأكد أن هناك علاقة وطيدة تجمع بين الفنانة المحترمة والزعيم، منذ قديم الأزل، الأمر الذي لم يستدعِ الفنانة للإساءة للنجم عادل إمام، أو الإدلاء بمثل هذه التصريحات المشينة.



وقال: "شقا طريقهما الفني مع بعض، فلا أعتقد أن نجلاء فتحي من الممكن أن تُدين الزعيم بشيء، من المستحيل أن فنانة محترمة مثل نجلاء فتحي أن يخرج منها هذا الكلام القاسي والمشين تجاه الزعيم أو أي فنان آخر، فالإساءة ليست من طبعها".

وتابع: "لا أعتقد أن هذا الكلام يخرج من لسان الفنانة الجميلة نجلاء فتحي، وفي رأيي أن التسجيل ده مفبرك لزعزعة العلاقات بين نجوم الوسط الفني".

ووصف الوسط الفني بأنه "أسرة فنية واحدة من زمان"، مؤكداً أنه يؤمن دائماً بهذا المبدأ الثابت، وهو أنه لا توجد عداوة بين الفنانين.



وذكر أنه إذا ثبت أن التسريب الصوتي المتداول يعود إلى نجلاء فتحي وأنها بالفعل تعمدت الإساءة لعادل إمام، فإنه سيتم اتخاذ إجراء قانوني.

من جهته، أكد المخرج خضر محمد خضر، زوج ابنة الفنانة نجلاء فتحي، أن هذا التسجيل قديم، منذ عام 2011، مستنكراً اقتطاع الحديث من سياقه ووقته الذي ليس له مبرر.

ووصف إعادة استغلال التسجيل من أحد الصحافيين بأنه "تصرف غريب"، مضيفاً: "لو في صحافي قاعد زهقان بلاش يطلع تسجيلات صوتية من 2011 ويروّج لها باعتبارها في 2022".